Peste 60% din cadrele didactice din Dolj sunt vaccinate împotriva COVID -19 Din datele centralizate de Inspectoratul Școlar Județean Dolj, la inceputul lunii septembrie, peste 60% dintre cadrele didactice din județ au facut vaccinul impotriva COVID-19. Rata de vaccinare in randul elevilor este insa mult mai mica. ”Avem niște procente transmise și la Ministerul Educației. Avem peste 60% cadre didactice vaccinate și 58% cadre didactice auxiliare și personal nedidactic. Rezulta un procent de 60% de vaccinare a personalului din școlile din Dolj.. Din datele pe care le avem sunt și 645 de elevi vaccinați, fiind folosite 1.286 de doze. Sunt vaccinați 645 de elevi din 35.000… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat vineri, intr-un briefing de presa, ca 4.500 de elevi s-au vaccinat doar in ultimele cinci zile și astfel, cu trei zile inainte de inceputul școlii, 15% dintre elevii cu varste intre 12 și 19 ani sunt vaccinați. Joi, Ministerul Educației a precizat ca 61%…

- Numarul de profesori care s-au vaccinat anti-covid a crescut cu 1% in ultimele 14 saptamani saptamani, fața de ultima raportare a Ministerului Educației din 22 mai. Datele actualizate au fost transmise, joi seara, de autoritați in contextul in care luni, 13 septembrie, incepe un nou an școlar. „Din…

- Ministerul Sanatatii a informat, marti, ca 70% dintre medicii din spitalele publice erau vaccinati, la finalul lunii iulie, impotriva COVID-19, dintre care 69% cu schema completa. In spitalele publice lucreaza 36.312 de medici. Potrivit unui comunicat de presa al Ministerului Sanatatii transmis AGERPRES,…

- Ministerul Sanatații nu a confirmat informațiile precum ca pentru a incepe anul școlar este nevoie ca un numar anumit de lucratori ai instituțiilor de invațamant sa se vaccineze impotriva virusului Covid-19. „Vaccinarea anti-Covid-19 la momentul dat nu este obligatorie, este voluntara, dar trebuie sa…

- Incepand cu 1 august platforma de programare va permite inscrierea la vaccinare a tinerilor cu varste cuprinse intre 12 și 17 ani, pentru imunizarea impotriva COVID-19, cu vaccinul produs de compania Moderna. Schema de vaccinare recomandata consta in administrarea a doua doze, la un interval de 28 de…

- Pana in prezent, s-au vaccinat impotriva COVID-19, 53% din cadrele didactice și 55% din educatorii din gradinițe. Anunțul a fost facut pe rețelele de socializare de Edilul capitalei, Ion Ceban.

- Din totalul persoanelor vaccinate in ultimele 24 de ore, 9.544au primit prima doza, iar 11.020, a doua. Pana in prezent, conform CNCAV, au fost administrate 8.937.289 de doze (incepand cu 27 decembrie 2020) unui numar de 4.514.412 persoane. Din total, 200.850 de persoane au fost vaccinate cu o doza,…

- Autoritatile din sanatate de la Chisinau au publicat marti, 15 iunie, datele actualizate despre evolutia procesului de vaccinare impotriva COVID-19 din Republica Moldova. Pana la acest moment, putin peste 11% din moldoveni au fost imunizati, desi campania de vaccinare a inceput pe 2 martie 2021.