Stiri pe aceeasi tema

- Testele a 20 de studenți din caminul UTM, internați cu suspiciuni de COVID-19, sunt negative. Despre aceasta a anunțat, sambata, 21 martie, ministrul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbraveanu. Ea menționat ca starea tinerilor este satisfacatoare.

- In cadrul unui briefing de presa susținut de Ministrul Sanatații, Muncii și Protecției, Viorica Dumbraveanu, a comunicat despre cazul unei mame care a intrat in contact cu persoane contaminate de COVID-19. La moment, femeie este internata in secția de reanimare a unui spital.

- Alte 13 cazuri noi de imbolnavire cu COVID-19 au fost confirmate astazi de laboratorul ANSP, respectiv numarul total de cazuri a ajuns la 49. Viorica Dumbraveanu a venit cu un apel catre cetațeni sa fie responsabili și sa nu ingreuneze activitatea Serviciului de Asistența Medicala Urgenta. Aceasta a…

- CHIȘINAU, 14 mart - Sputnik. Numarul celor care sunt infectați cu corovavirul ramane neschimbat - 8 persoane. Informația a fost comunicata in aceasta dimineața de ministrul Sanatații, Protecției Sociale și Familiei, Viorica Dumbraveanu. In schimb numarul celor suspecți ca au contaminat virusul a…

- Inca doua cazuri de infecție prin Coronavirus de tip nou au fost confirmate de laborator. Anuntul a fost facut de catre ministrul Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale, Viorica Dumbraveanu, dupa sedinta Centrului Unic de Comanda de gestionare a crizei provocate de virusul

- In acest moment avem 30 de cazuri suspecte, dintre care 11 la spitalul pentru copii- 9 copii si doua mame.Informatia a fost prezentata, joi, 12 martie, de catre ministrul Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale, Viorica Dumbraveanu.

- Companiile aeriene care efectueaza zboruri spre aeroportul internațional Chișinau au fost obligate sa interzica imbarcarea strainilor, cu excepția celor stabiliți pe teritoriul Republicii Moldova și apatrizilor. Astfel, vor putea calatori cu avionul spre Chișinau numai cei care fac dovada ca dețin…

- Nu avem niciun caz de coronavirus in tara. Declaratia a fost facuta de ministrul Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale, Viorica Dumbraveanu."Nu este niciun caz de coronavirus. Am avut cazuri cand au fost suspectate persoane ca au coronavirus.