Peste 5.000 de șomeri în Maramureș, la sfârșitul lui septembrie La sfarșitul lunii septembrie, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Maramureș erau inregistrați 5.008 șomeri (din care 2.466 femei), rata șomajului fiind de 2,52%. Comparativ cu luna august 2020, cand rata șomajului a fost de 2,73%, in aceasta luna, acest indicator a scazut cu 0,21 pp, arata AJOFM. Din totalul de 5.008 persoane inregistrate in evidențele AJOFM Maramureș, 1.923 sunt beneficiari de indemnizatie de somaj. Dintre șomerii care beneficiaza de indemnizație de șomaj, 1.637 de șomeri provin din munca și 286 sunt absolvenți de invațamant, promoția 2020 De asemenea… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

