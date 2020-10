Stiri pe aceeasi tema

- Politia a arestat 713 persoane in timpul protestelor desfasurate duminica in Belarus, a anuntat luni Ministerul de Interne de la Minsk, potrivit Reuters. Personalul de securitate a folosit forta, inclusiv tunuri cu apa si grenade asurzitoare, pentru a dispersa manifestantii care solicita demisia presedintelui…

- Zeci de mii de manifestanti s-au adunat la Minsk, in pofida presiunilor politiei, pentru un nou mars de protest impotriva realegerii presedintelui Aleksandr Lukasenko, informeaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres.Manifestantii imbracati in alb si rosu, culorile opozitiei, s-au indreptat spre Palatul…

