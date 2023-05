Stiri pe aceeasi tema

- Pe 21 mai, o mare de steaguri moldovenești și europene au acoperit Piața Marii Adunari Naționale din Chișinau. Din inaltul cerului, o drona surprinde zecile de mii de oameni adunați din toate colțurile țarii pentru a-și cere cu vocea un loc in Europa. Reporterii ziarului Libertatea au mers alaturi de…

- Adunarea Naționala Moldova Europeana, inițiata de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, se desfașoara in ziua de duminica, 21 mai 2023. Principalele evenimente, cu cel mai mare numar de participanți, sunt programate la Chișinau. Aici a ajuns și Roberta Metsola, președinta Parlamentului European.…

- Guvernul a facut public programul Adunarii Naționale "Moldova Europeana" planificata pentru ziua de duminica, 21 mai, in Piața Marii Adunari Naționale. La eveniment va participa in calitate de invitat special Roberta Metsola, președintele Parlamentului European, care va susține un discurs in fața mulțimii.…

- Campania de informare a evenimentului de duminica „Moldova Europeana” e realizata de Guvernul RM și achitata din bani publici. La fel și bannerele, care pot fi surprinse pe unele strazi ale capitalei. Deocamdata, reprezentanții Guvernului nu au putut dezvalui costul acestora și au precizat ca vor reveni…

- Presedinta Maia Sandu a publicat sambata un videoclip in care invita cetatenii sa participe la Adunarea „Moldova Europeana", care va avea loc pe 21 mai, in Piata Marii Adunari Nationale, scopul fiind de a transmite mesajul ca moldovenii isi vad viitorul in UE, in conditiile in care Chisinaul si-ar dori…

- Guvernul renunta deocamdata la proiectul de lege a imigratiei, in lipsa unei majoritati in parlament.Prim-ministrul francez Elisabeth Borne a anuntat miercuri ca proiectul de lege privind imigratia dorit de presedintele Emmanuel Macron a fost amanat pentru la toamna, in lipsa unui sprijin parlamentar…

- Președinta Maia Sandu considera ca intrarea Republicii Moldova in NATO s-ar putea realiza in urma unui referendum, dar in acest moment referendumul pe acest subiect ar primi un raspuns negativ. Maia Sandu recunoaște ca populația Republicii Moldova nu susține, in acest moment, ideea intrarii in NATO.…

- Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Dan Perciun, a rabufnit la adresa unor reprezentanți ai societații civile, care se opun cu vehemența retrocedarii catre Mitropolia Basarabiei a fostului edificiu al Seminarului Teologic de pe strada 31 August 1989 . Parlamentarul ii indeamna pe aceștia…