45.565 persoane au fost vaccinate impotriva coronavirusului, la nivel național, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor anunțate sambata, 2 octombrie, de Comitetul Național pentru Coordonarea Activitaților privind Vaccinarea anti-COVID (CNCAV). Numarul persoanelor care s-au imunizat este in scadere cu 16.271 fața de ziua precedenta Din nou, cele mai multe persoane vaccinate au fost cele care au primit a treia doza – 23.393. Numarul persoanelor care s-au vaccinat in ultimele 24 de ore este in scadere, atat in cazul celor care au facut prima doza, cat și in cazul celor care au primit a treia doza.…