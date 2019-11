Peste 400.000 de romani au doua job-uri simultan. Specialistii trag un semnal de alarma: "Nu putem fi eficienti 14 ore pe zi"

Stiri pe aceeasi tema

- PSD lanseaza un nou atac la adresa PNL si acuza viitorul Guvern ca va stopa cresterea salariului minim. "Programul PNL spune ca PSD a marit "exagerat" salariul minim, deși era o masura dreapta și...

- Fostul mistru de Interne Carmen Dan condamna atacurile lansate in spațiul public la adresa lui Raed Arafat și spune ca, in plina campanie electorala, sunt fabricate teme pentru a starni emoția publica, precizand ca nu trebuie destabilizate instituții vitale de dragul unui vot.Citește și: SONDAJ…

- "Prințul sau Prințesa De Online poate fi doar o broasca... Ai grija cu cine te legi la cap prin chat. Este un motiv pentru care vrajitoarele, prințul broscoi și strumfii raman doar in basme. Nu crede orice poveste provenita de la așa-zișii specialiști in „dragoste" la distanța, nevazuta sau…

- La nivel mondial, unul din trei oameni sufera de tulburari ale somnului. „As dormi, dar nu e timp.” Este un raspuns pe care oricare dintre noi l-am putea da. Omul modern nu mai are timp de nimic, nici macar sa se odihneasca. Dar situatia este mai grava decat pare.

- Presedintele clubului Petrolul Ploiesti, Marius Stan, a declarat, luni, la Casa Fotbalului, ca Sanatatea Cluj, adversara din optimile de finala ale Cupei Romaniei, a dominat in faza precedenta detinatoarea trofeului, FC Viitorul, iar acest lucru trebuie sa fie un semnal de alarma

- “Industria auto în România reprezinta 14% din PIB si contribuie cu 26% la exporturi. E cea mai mare industrie a României, una dintre principalele forte economice ale tarii. Trebuie sa o consideram o pepita, sa o mentinem si sa o dezvoltam”, declara la mijlocul…

- Europarlamentul social-democrat Carmen Avram a sustinut luni seara la Strasbourg o interventie in plenul Parlamentului European – in prima sedinta a acestuia din actuala sesiune – in care a tras un semnal de alarma...

- Peste 35% dintre romanii care dețin un sistem de securitate acasa l-au instalat acum mai bine de 5 ani, conform unui sondaj comandat de Atu Tech (A2T.ro), cel mai mare magazin online de sisteme de securitate din Romania, potrivit cifrei de afaceri. Luand in considerare ritmul accelerat al avansului…