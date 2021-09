Stiri pe aceeasi tema

- Peste 4.000 de copii nevoiași din județele Braila și Galați au primit rechizite școlare și ghiozdane din partea Arhiepiscopiei Dunarea de Jos, in cadrul programului social-filantropic „Hristos in Școala”, a informat Biroul de presa al eparhiei, luni. Rechizite școlare și ghiozdane pentru copiii din…

- Peste 4.000 de copii nevoiasi din judetele Galati si Braila au primit ghiozdane si rechizite scolare de la Arhiepiscopia Dunarii de Jos, in cadrul programului social-filantropic ‘Hristos in Scoala’, informeaza, luni, Biroul de presa al eparhiei. Potrivit sursei citate, Arhiepiscopia Dunarii de Jos a…

- Un numar de 83 de copii din satele izolate ale Apusenilor au primit, zilele trecute, ghiozdane și rechizite pentu a putea sa inceapa noul an școlar in condiții optime. „Pentru copiii de la munte care strabat prin ploaie, zapada sau vant drumul lung și istovitor pana la școala, educația inseamna o șansa…

- Un cutremur puternic fost resimțit, miercuri dupa-amiaza, in Romania. Seismul a avut 4,7 grade pe scara Richter, conform primelor estimari. In ziua de 01 Septembrie 2021, la ora 13:32:08 (ora locala a Romaniei), s-a produs in Transilvania, Covasna un cutremur mediu cu magnitudinea (EWS) M 4.7, la adancimea…

- Prima zi de școala a fost așteptata cu nerabdare de cei peste 1300 de copii din municipiul Orhei și localitațile din acest raion, care au mers in clasa intai. Anul școlar a inceput pentru ei cu ghiozdane și rechizite oferite in dar de catre autoritațile Consiliului Raional Orhei, la inițiativa liderului…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,1 s-a produs luni dimineata, la ora 03:09, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, anunța Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Este al doilea cel mai mare seism care a avut loc in aceasta luna, dupa cel produs pe 6 iulie, cu o…

- O eroare de borderou ar fi stat la baza notarii cu 3 a tezei unei eleve din Galati, la Evaluarea Nationala, in urma contestatiei aceasta obtinand nota 8,25, potrivit inspectorului general al Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Vrancea, Daniela Marchitan, arata Agerpres. "Am primit o sesizare…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,1 pe scara Richter a avut loc marti dimineata in judetul Vrancea. Este al treilea seism se peste 3 care are loc in ultimele 24 de ore. Conform Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP), alte doua seisme cu magnitudine peste 3 au avut…