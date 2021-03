Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul din Siria, care intra in al 11-lea an al sau, s-a soldat pana acum cu cel putin 388.652 de morti, a anuntat duminica Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO) intr-un nou bilant, informeaza AFP. Potrivit ONG-ului cu sediul la Londra, aproape 117.388 de civili, dintre care…

- Razboiul din Siria, care intra in al 11-lea an al sau, s-a soldat pana acum cu cel putin 388.652 de morti, a anuntat duminica Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO) intr-un nou bilant, informeaza duminica Agerpres.

- Cele mai multe cazuri de coronavirus din ultima luna! 3.382 au fost raportate azi de autoritati din aproape 33.000 de teste prelucrate. Si numarul deceselor e cel mai mare din ultimele saptamani – 119. Bilantul deceselor, de la inceputul pandemiei, in tara noastra a ajuns la 20.013 de persoane. La terapie…

- Cel putin 12 persoane, intre care sapte civili, au murit duminica in Siria in doua atentate cu masina-capcana comise in regiuni din nord detinute de fortele turce si rebeli sirieni, a raportat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), transmite France Presse. Unul din atacuri…

- Explozia unei bombe intr-un automobil a ucis cel putin cinci oameni sambata la Afrin, in nordul Siriei, a anuntat organizatia neguvernamentala Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului; o sursa medicala a declarat agentiei dpa ca sunt sase morti, printre care si un copil. Atentatul, deocamdata nerevendicat,…

- Bilanțul deceselor in Marea Britanie din cauza pandemiei de coronavirus a trecut, marți, de 100.000, potrivit Reuters. Guvernul britanic incearca sa accelereze livrarea vaccinurilor și sa controleze noile variante de coronavirus.

- Cel putin trei persoane au murit, dupa ce o explozie puternica s-a produs in centrul Madridului. Mai multe persoane au postat poze pe retelele de socializare cu dezastrul de la fata locului. UPDATE 18:27 Bilantul mortilor a ajuns la trei persoane, informeaza El Pais. Despre victime se stie doar ca una…

- Bilanțul deceselor provocate in Belgia de noul coronavirus a depașit pragul de 20.000, potrivit datelor oficiale publicate duminica, informeaza Hotnews, care citeaza Reuters. Potrivitsursei citate, țaraa minimizat comparațiile statistice care arata ca este una dintrecele mai afectate de pandemie din…