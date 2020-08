Stiri pe aceeasi tema

- Peste 3,8 milioane de cetateni ai tarilor din Uniunea Europeana au depus cereri de resedinta in Regatul Unit dupa referendumul pentru Brexit, a anuntat joi guvernul de la Londra. Bilantul a fost anuntat de ministrul pentru imigratie Kevin Foster printr-un mesaj pe Twitter, preluat de Reuters, informeaza…

- Piata auto europeana a scazut si in luna iunie, dar declinul a fost mai modest decat in lunile precedente, gratie in special planului de sustinere a industriei auto adoptat in Franta, arata cifrele publicate joi de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), transmite AFP, informeaza AGERPRES…

- Piata auto europeana a scazut si in luna iunie, dar declinul a fost mai modest decat in lunile precedente, gratie in special planului de sustinere a industriei auto adoptat in Franta, arata cifrele publicate joi de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), transmite AFP, potrivit Agerpres.Potrivit…

- Astazi, Comisia Europeana și-a publicat cel mai recent raport privind sistemul de prevenire sau de restricționare a vanzarii de produse periculoase pe piața, așa-numitul „ sistem de alerta rapida ”. Raportul arata ca numarul de acțiuni intreprinse de autoritați in urma unei alerte este in creștere…

- Guvernul Franței va ridica restrictiile de calatorie impuse in contextul pandemiei de COVID-19 incepand cu 15 iunie, au declarat ministrul de interne Christophe Castaner si ministrul de externe, Jean-Yves Le Drian. Astfel, incepand cu 15 iunie, persoanele provenind din spatiul european (statele membre…

- Germania urmeaza sa ridice, la 15 iunie, restrictiile de calatorie in celelalte state membre ale Uniunii Europene (UE), Elvetia, Islanda, Norvegia, Marea Britanie si Liechtenstein, scriu agențiile de știri.Acest lucru nu inseamna totusi ca deplasarile vor fi posibile de la 15 iunie in toate tarile vizate:…

- Guvernul german intentioneaza sa retraga din 15 iunie avertizarile de calatorie in scop turistic catre 31 de tari europene daca situatia legata de noul coronavirus o va permite, a relatat marti revista Focus, care a citat dpa, informeaza Reuters. Executivul german urmeaza sa adopte miercuri un document…

- Executivul german urmeaza sa adopte miercuri un document conform caruia vor fi permise calatoriile catre celelalte 26 de state membre ale Uniunii Europene si catre Regatul Unit, precum si catre cele patru tari non-membre UE aflate in spatiul Schengen - Islanda, Liechtenstein, Norvegia si Elvetia. La…