Peste 3.600 de copii şi elevi au fost confirmaţi cu COVID-19 în prima lună de şcoală De la inceputul noului an scolar au fost confirmate 3.631 de cazuri de COVID-19 la copii și elevi cu varsta intre 0 și 19 ani, potrivit datelor publicate de Ministerul Sanatații, citate de Edupedu.ro. Practic, mai mult de o treime din cazurile de COVID din grupa 0-19 ani au fost inregistrate in prima luna de scoala. Romania se confrunta in ultima perioada cu o crestere ingrijoratoare a numarului de cazuri de COVID-19. Sursa citata arata ca mai mult de o treime din cazurile de COVID din grupa 0-19 ani au fost inregistrate in prima luna de scoala. Astfel, din cele 10.073 de cazuri de COVID-19 din… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

