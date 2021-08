Stiri pe aceeasi tema

- Finala Campionatului Național de lupte pe plaja se aproprie! Luptatorii romani se vor intrece pe plaja de la Costinești, timp de trei zile, pentru medaliile de campioni! Cadeții, juniorii și seniorii vor lupta in marea finala, in perioada 30 august - 1 septembrie, pe plaja de la Obelisc. Foto: Facebook…

- In perioada 16-22 august, pe plaja Blaco Beach de la intrarea in statiunea Mamaia, se desfasoara intrecerile Campionatului National de volei de plaja - seniori, turneu care conteaza si pentru Jocurile Reciclarii - Wasterminator, o actiune de constientizare desfasurata sub „umbrela” Asociatiei de Dezvoltare…

- Federatia Romana de Handbal, in colaborare cu Asociatia Judeteana de Handbal Constanta si DJTS Constanta, organizeaza, in perioada 1-5 septembrie, Campionatul National de beach-handbal, la categoriile juniori A (sportivi nascuti in anii 2003 si 2004) si B (sportivi nascuti in anii 2005, 2006 si 2007),…

- In acest sezon, Federatia Romana de Baschet a reluat organizarea Festivalului de Mini si BabyBaschet si a Campionatului National U12, care au fost anulate anul trecut, din cauza pandemiei de coronavirus. Evenimentul baschebalistic a avut loc la Costinesti, timp de trei saptamani, iar pentru grupele…

- Șase medalii pentru Romania la Beach Wrestling World Series! Delegația Romaniei a incheiat cu succes lupta pe nisipul de la Nisa, acolo unde sportivii tricolori au obținut doua medalii de aur, doua de argint și doua de bronz, informeaza Federatia Romana de Lupte. Una dintre medaliile de argint a fost…

- Timp de trei zile, in incinta Bazinului „Lia Manoliu” din București, Federația Romana de Natație și Pentatlon Modern a organizat intrecerile masculine din cadrul Campionatului Național pentru seniori, tineret și juniori. Sportivi de la cluburi de inot din țara noastra s-au intrecut pentru medalii in…

- Victoria Cumpana a participat cu 18 sportivi la Campionatul National de lupte pe plaja si aptitudini specifice, de la Cumpana. Campionatul National de lupte pe plaja si aptitudini specifice s a desfasurat in judetul Constanta, la Costinesti, iar printre cluburile care au urcat pe podium se numara si…

- In perioada 18-20 iunie 2021, Junioarele 1 și 2 de la CSM. Rm. Sarat vor participa la Campionatul National de Oina, competiție care se va desfașura la Mioveni, judetul Argeș. Competiția este organizata de Federația Romana de Oina si Ministerul Turismului și Sportului, in parteneriat cu CS Dacia Mioveni…