Stiri pe aceeasi tema

- Zona Sighetu Marmației și imprejurimi este una in care contrabanda este in floare. Vadu Izei și Bocicoiu Mare sunt localitațile din județ unde in 12 octombrie au fost descoperite țigari de contrabanda. Astfel, pe directia localitatii Bocicoiu Mare, intr-un lan de porumb, au fost depistate sase colete…

- Polițiștii de frontiera maramureșeni, in cooperare cu reprezentanții Secției 5 Poliție Rurala Ocna Șugatag, au identificat și oprit in trafic, pe raza localitații de frontiera Oncești, un autoturism inmatriculat in Romania despre care se dețineau date ca este implicat in transportul de țigarete din…

- Politistii de frontiera maramureșeni au depistat mai multe colete cu țigari care au fost abandonate de contrabandiști intr-un lan de porumb, dupa cum se poate vedea din fotografii. Oamenii legii au observat pe direcția localitații Remeți, in apropierea frontierei de stat cu Ucraina, mai multe persoane…

- Țigari de 100.000 de euro au fost confiscate in data de 21 septembrie la frontiera de nord a Romaniei. In primul caz, la nivelul Sectorului Poliției de Frontiera Vicovu de Sus, judetul Suceava, au fost declanșate doua actiuni pe linia combaterii contrabandei cu tigari in zona de responsabilitate, ocazie…

- Doi ucraineni au fost reținuți de autoritațile de frontiera dupa ce au fost prinși ca se ocupau cu țigarile de contrabanda. In 13 septembrie polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Sarasau in cooperare cu autoritațile de frontiera din Ucraina au desfasurat o actiune pe linia…

- Politistii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmatiei au confiscat in cadrul unor acțiuni desfașurate la frontiera verde, 25.000 pachete de tigari de proveniența ucraineana, in valoare de aproximativ 293.000 lei, iar doi cetațeni ucraineni sunt cercetați pentru contrabanda cu țigari. Polițiștii…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat astazi, 2 septembrie 2021, Hotararea numarul 65 pentru abilitarea Ministerului Educației și Ministerului Sanatații in vederea emiterii unui Ordinului comun prin care sa fie stabilite masurile de organizare a activitații in cadrul unitaților/instituțiilor…

- Mii de pachete cu țigari de contrabanda au fost depistate in ultimele 24 de ore de catre polițiștii de frontiera maramureșeni in cadrul unor acțiuni „in forța„ privind combaterea contrabandei cu țigari. Ultima zi a lunii august a adus mai multe acțiuni in zona Maramureșului Istoric. Astfel, polițiștii…