Printr-o organizare remarcabila, Școala Gimnaziala „Vasile Goldiș” Alba Iulia, s-a transformat intr-un excelent promotor al valorilor din domeniul matematicii, organizand și in acest an, concursul interjudețean „Pitagora”. Astfel, sambata, 1 aprilie 2023, in parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Alba, Primaria Municipiului Alba Iulia și Asociația de parinți ai Școlii Vasile Goldiș, Concursul Interjudețean de Matematica […] The post Peste 300 de elevi au participat la cea de-a XXII-a ediție a concursului de matematica „Pitagora”, organizat de școala gimnaziala „Vasile Goldiș” Alba Iulia…