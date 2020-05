Stiri pe aceeasi tema

- Directia Generala pentru Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Mures a informat, luni, ca 31 de angajati ai institutiei, care ar fi trebuit sa intre in serviciu timp de 14 zile la rezidentele pentru copii si adulti, au fost depistati pozitiv cu COVID-19 la testele preventive efectuate…

- Prefectura Olt a anuntat ca s-a primit rezultatul celor 112 probe pentru testarea COVID-19 in cazul beneficiarilor și salariaților din cele doua centre rezidențiale ale Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Olt. Rezultatul probelor prelevate in perioada 2 – 3 mai este…

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Arges a anuntat, luni, inceperea testarii pentru COVID-19 a personalului serviciilor sociale de tip rezidential aflate in subordine. "Acest demers se desfasoara in intervalul 04.05.2020 - 07.05.2020 si vor fi testate 369 de persoane.…

- In data de 23.04.2020, un cadru medical angajat al SCJ Mureș pe secția ATI a prezentat simptomatologie caracteristic infecției cu SARS Cov-2. Acesta a fost testat și diagnosticat pozitiv in data de 24.04.2020. In urma anchetei epidemiologice extinse, in perioada 25-29 04.2020 au fost testate 142 de…

- Substația Asistenței Medicale Urgente Rișcani a fost suspendata, dupa ce 32 de angajați din cadrul acesteia au fost diagnosticați cu Covid-19. Printre ei sunt 5 medici, 12 asistenți medicali, precum și alți lucratori. Anunțul a fost facut de catre directorul Centrului Național de Asistența Medicala…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Iasi deruleaza o ancheta epidemiologica la unul dintre centrele Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Iasi dupa ce testul unui copil de 9 ani a iesit pozitiv pentru noul tip de coronavirus.

- Centrul pentru ingrijire persoane varstnice ”Sfantul Ilie” din Galati va fi preluat de Directia Generala pentru Asistenta Sociala si Protectia Copilului din subordinea Consiliului Judetean Galati. In acest centru, 2 batrani au murit, iar alti 32 de varstnici si angajati au fost confirmati cu coronavirus,…

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a județului Alba a identificat si pregatit doua centre rezidentiale pentru copiii din judetul Alba, in cazul impunerii separarii acestora de parinti. Situatia s-ar putea impune in cazul separarii copiilor de parintii spitalizati in regim…