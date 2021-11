Peste 25.000 de firme au fost dizolvate de la începutul anului In primele zece luni ale anului au fost dizolvate 25.516 de firme, in creștere cu aproape 20% fața de aceeași perioada a anului trecut. Service-urile auto au fost cele mai afectate. Numarul firmelor dizolvate a crescut cu aproape 20% in primele 10 luni din acest an, pana la 25.516, fata de 21.319 in perioada ianuarie – octombrie 2020, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC). Cele mai multe dizolvari au fost inregistrate in Bucuresti, respectiv 4.588 de firme (in crestere cu 13,28%) si in judetele Constanta (1.305, +24,4%), Timis (1.190, +6,25%), Cluj (1.148,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

