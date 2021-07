Peste 230.000 de doze de vaccin Johnson&Johnson ajung vineri în România Peste 230.000 de doze de vaccin de la Johnson&Johnson sunt aduse vineri in Romania. Acestea vor fi distribuite centrelor regionale de depozitare din țara. Transportul este asigurat de firma producatoare, iar dozele de vaccin vor fi aduse in București pe cale terestra. Potrivit CNCAV, 237.600 doze de vaccin de la compania farmaceutica Johnson&Johnson sosesc vineri […] The post Peste 230.000 de doze de vaccin Johnson&Johnson ajung vineri in Romania appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

