- Președintele UDMR, Kelemen Hunor considera ca nu cele 5 minute cât intra o persoana sa voteze sunt periculoase, din punct de vedere sanitar. Acesta recomanda alegatorilor sa participe la alegerile locale din 27 septembrie, transmite Mediafax.Kelemen Hunor s-a declarat joi, la finalul ședinței…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a afirmat miercuri ca alegerile locale trebuie organizate in conditii de maxima siguranta, pe fondul pandemiei de coronavirus."Pozitia noastra comuna - ne-am pregatit pentru alegeri, ne ducem la aceasta batalie, pentru ca este o batalie importanta pentru…

- Vicepremierul Raluca Turcan îi contrazice pe liderii opoziției care au cerut amânarea alegerilor locale și susține ca scrutinul poate avea loc în bune condiții, la termenul stabilit - 27 septembrie.Turcan a spus, marți, la Botoșani, ca "Guvernul îsi doreste organizarea…

- ■ a fost publicata in Monitorul Oficial, hotarirea de Guvern privitoare la organizarea alegerilor locale si calendarul acestora ■ campania electorala incepe cu 30 zile inainte de data alegerilor, pe 26 septembrie 2020, la ora 07.00 ■ Dupa cum se stie, pregatirile pentru alegerile locale, planificate…

- "Discutia a inceput la Curtea Constitutionala, cand s-a zis ca Parlamentul stabileste in situatia aceasta desfasurarea alegerilor. Discutia aceasta a avut loc deja in momentul in care s-a votat legea cu alegerile in data de 27 septembrie, intr-o singura zi. De atunci epidemia a mai evoluat, așa incat…

- Partidele politice, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, aliantele politice, aliantele electorale si candidatii independenti incep de ieri strangerea de semnaturi de sustinere a candidaturilor pentru consilii locale, consilii judetene, primari, presedinti ai consiliilor judetene…

- Alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2020 se vor desfasura in data de 27 septembrie Tototdata, in Monitorul Oficial a fost publicate masurile privind organizarea si desfasurarea alegerilor, in contextul pandemiei.Printre masurile luate se afla reducerea numarului de semnaturi…

- "Președintele Klaus Iohannis are un rol esențial acum - trebuie sa cheme la consultari urgent toate partidele parlamentare, medici și epidemiologi și sa decida amanarea alegerilor”, a scris deputatul USR Ionut Mosteanu pe Facebook. E OFICIAL! Alegerile locale vor avea loc pe 27 septembrie. Klaus…