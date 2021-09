Peste 200.000 doze de vaccin Johnson&Johnson ajung astăzi în România Un numar de 204.000 doze de vaccin Janssen ajung astazi, 29 septembrie, pe teritoriul Romaniei. Transportul este asigurat de firma producatoare, iar dozele de vaccin vor fi aduse in București pe cale terestra, potrivit unui comunicat transmis de Comitetului Național de Vaccinare anti-Covid (CNCAV). Dozele vor fi depozitate la Compania Naționala „Unifarm” SA, urmand a fi distribuite in centrele regionale existente la nivel național. Pana in prezent, 1.381.300 de doze Janssen au fost recepționate, iar 749.799 au fost deja utilizate pentru imunizarea populației. The post Peste 200.000 doze de vaccin… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

