Peste 200.000 de cazuri unice cu fibrilație atrială (FA) s-au înregistrat în spitalele din România în decursul unui an Asociația Naționala pentru Protecția Pacienților lanseaza campania de conștientizare „Cunoaște-ți pulsul in fiecare zi și salveaza inima de aritmii!” 8.200 romani mor in fiecare an in urma unui accident vascular cerebral cauzat de fibrilația atriala, iar numarul total de cazuri unice cu fibrilație atriala (FA) care s-au inregistrat in spitalele din Romania in decursul unui an depașește 200.000 de cazuri și reprezinta un risc demonstrat pentru a dezvolta un accident vascular cerebral in viitor, conform studiului pentru prevenirea accidentelor vasculare cerebrale din fibrilație atriala in anul… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

