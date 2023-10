Peste 2.000 de hectare de teren afectate în urma arderilor necontrolate Cu efort susținut, echipajele de salvatori au intervenit in ultimele trei zile, 20-22 octombrie, in aproximativ 5.000 de situații de urgența inregistrate la nivel național. Astfel, in ultimele 72 de ore, pompierii militari au acționat pentru stingerea celor 556 de incendii, prevenind astfel extinderea flacarilor și limitand pagubele materiale. Din totalul acestora, 527 de intervenții au fost la arderi necontrolate, cum ar fi miriști, vegetație uscata, deșeuri și fond forestier (litiera) suprafața afectata fiind de 2.250 de hectare. In perioada de referința, echipajele SMURD au intervenit la 3.876… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 2.000 de hectare de teren au fost afectate in urma arderilor necontrolate care s au manifestat in ultimele 72 de ore Cu efort sustinut, echipajele de salvatori au intervenit in ultimele trei zile, 20 22 octombrie, in aproximativ 5.000 de situatii de urgenta inregistrate la nivel national.Potrivit…

- Weekend de foc, in țara: Peste 1.800 de hectare de teren, afectate de incendiiIn ultimele trei zile, peste 1.800 ha de teren au fost afectate de arderile necontrolate, a anunțat luni Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU). In zilele de vineri, sambata și duminica, pompierii…

- Un incendiu de vegetatie care se manifesta violent, cu flacara deschisa si sub forma de focare dispersate, a izbucnit, miercuri dupa-amiaza, in localitatea Vulpesti din judetul Arges. Potrivit pompierilor, exista riscul ca focul sa se extinda la unele dintre casele localnicilor. Un barbat care participa…

- O interventie pe minut au avut salvatorii ca interventii in intreaga tara, in acest sfarsit de saptamana 333 de incendii de vegetatie si peste 1.000 ha de teren au fost afectate Conform IGSU, in ultimele trei zile 29.09 01.10.2023 , la nivel national, pompierii salvatori au gestionat cu promptitudine…

- Pompierii intervin, marți, 22 august, pentru stingerea unui incendiu uriaș care a izbucnit in Bucuresti, in zona strazii Drumul Agatului din Sectorul 1, langa Padurea Baneasa.Flacarile au afectat o suprafața de 30 de hectare, potrivit Știrile Pro TV.Incendiu s-a propagat cu repeziciune, flacarile afectand…

- Luni seara, in jurul orei 19.40, pompierii dambovițeni au intervenit pentru stingerea unui incendiu de vegetație izbucnit in satul Fierbinți, comuna Șelaru. In total, flacarile au distrus o suprafața de aproximativ 3 hectare. Pentru lichidarea incendiului au intervenit pompierii Garzii Vișina cu o autospeciala…

- Joi, 17 august 2023, in jurul orei 21.00, echipajele Sectiei de Pompieri Beius au intervenit cu doua autospeciale de lucru cu apa si spuma si un echipaj medical, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o gospodarie din localitatea Valani de Pomezeu comuna Pomezeu , la fata locului fiind mobilizat…

- Peste 3.000 de hectare de teren cultivate cu porumb, floarea-soarelui si vita de vie au fost distruse in urma furtunilor si ploilor torentiale inregistrate in ultimele zile, au transmis, miercuri, reprezentantii Directiei pentru Agricultura Judeteana (DAJ) Buzau.Potrivit specialistilor, au existat…