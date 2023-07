Peste 20% din resursele naturale ale planetei vor începe să dispară peste 5 ani Peste 20% din resursele naturale ale planetei vor incepe sa dispara peste 5 ani. Ce soluție avem ca sa evitam o catastrofa! Minereuri precum cele de aur, mangan, zinc, argint, arsenic, galiu, germaniu, rodiu, ruteniu, cadmiu, indiu, platina, ruteniu, taliu sau bismut sunt aproape de epuizare din cauza extracției excesive, determinate de revoluția industriala și de creșterea exponențiala a consumului, mai ales in ultimele trei decenii. Toate aceste minereuri sunt esențiale in industria producatoare de echipamente electrice sau electronice, iar impuținarea și dispariția lor vor genera intarzieri… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte Emil Constantinescu: Romania e o colonie careia ii sunt exploatate resursele naturale Fostul președinte Emil Constantinescu: Romania e o colonie careia ii sunt exploatate resursele naturale Aflat la Muzeul Brukenthal din Sibiu, sambata, pentru o conferinta de presa parte a Festivalului…

- ANRE a anunțat modificari ale facturilor de energie electrica si gaze naturale incepand cu 1 aprilie. Dupa mai bine de 2 ani cu schimbari in piața energiei, aceste noutați vin in scopul simplificarii facturii, conform ANRE. Mai intai, trebuie sa stii ca vor exista schimbari majore de format și conținut…

- In prima jumatate a anului 2023 se estimeaza ca prețul mediu de import al gazelor naturale in Moldova va constitui 805 USD/1000m3, ceea ce este cu 45% sau 255 USD/1000m3 mai scump decat media europeana estimata, susține expertul in economie, Veaceslav Ionița. "Incepand cu anul 2010, Moldova a platit…

- Comisia pentru Situații Excepționale a adopat astazi o noua decizie care va reglementa polisibilitatea oricarui consumator de a merge in piața liberalizata a gazelor naturale. Astfel, potrivit deciziei CSE orice consumator va putea merge in piața liberalizata doar cu condiția de a-și asuma și a lua…

- Prețul gazelor naturale din Europa a continuat sa scada si a atins ieri un nou minim al ultimilor aproape doi ani. Asta in condițiile in care nivelurile confortabile de depozitare din Europa și temperaturile in creștere au redus cererea, potrivit AFP.

- MODIFICARE… Cel mai mare distribuitor de gaze naturale din județul Vaslui este nevoit sa inființeze o noua societate cu raspundere limitata, care va prelua activitatea de verificare și revizie a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale. Masura a fost luata dupa ce Autoritatea Naționala de Reglementare…

- Uniunea Europeana face primul pas in crearea unui grup de cumparatori de gaze naturale și asocierea acestora cu vanzatorii pentru a evita astfel varfurile de preț care au afectat piețele energetice anul trecut. Noul instrument pentru achizițiile comune de gaze, cunoscut sub numele de AggregateEU, s-a…

- Compania moldoveneasca "Energocom SA" va efectua o achiziție de testare de gaze naturale din Grecia. Scopul acesteia este de a crea o alternativa la aprovizionarea cu combustibil din Rusia, informeaza TASS, citand un comunicat al companiei, relateaza Rador.In document se afirma ca "Energocom" va…