- Polițiștii de frontiera de la Nadlac au gasit, marți dimineața, 21 de cetațeni din Irak, Siria și Egipt care incercau sa iasa ilegal din țara ascunși intr-un TIR, printre piese auto. Potrivit unui comunicat al Poliției de Frontiera, TIR-ul condus de un cetațean turc de 45 de ani a fost verificat la…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu au descoperit, luni, ascunși intr-un tren de marfa incarcat cu piese auto, cinci sirieni, care intentionau sa ajunga astfel in...

- Patru cetateni din Irak si unul din Siria au fost depistati de politistii de frontiera din cadrul ITPF Giurgiu in timp ce incercau sa intre in Romania prin Punctul de Trecere a Frontierei Calafat ascunsi intr-un camion cu butelii, informeaza Agerpres.

- Patru cetateni din Irak si unul din Siria au fost depistati de politistii de frontiera din cadrul ITPF Giurgiu in timp ce incercau sa intre in Romania prin Punctul de Trecere a Frontierei Calafat ascunsi intr-un camion cu butelii. "In Punctul de Trecere a Frontierei Calafat s-a prezentat, pe sensul…

- Patru cetateni din Irak si unul din Siria au fost depistati de politistii de frontiera din cadrul ITPF Giurgiu, in timp ce incercau sa intre in Romania prin Punctul de Trecere a Frontierei Calafat ascunsi i...

- Polițiștii de frontiera din cadrul Nadlac 1, județul Arad, au depistat, 48 de cetațeni din Iran, Irak, Siria, India și Afganistan ascunși in remorca unui camion. Șoferul roman a incercat sa ii scoata ilegal din țara.