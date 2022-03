Stiri pe aceeasi tema

- Regia Naționala a Padurilor – Romsilva spune ca va planta cam 19 milioane de puieți forestieri primavara aceasta, fiind produși in pepinierele silvice proprii. Pentru cele doua campanii de impaduriri din 2022 se aloca un buget total de 220,4 milioane de lei.

- Regia Naționala a Padurilor – Romsilva va planta circa 19 milioane de puieți forestieri in campania de impaduriri de primavara din acest an, aceștia fiind produși in pepinierele silvice proprii. Programul campaniei de impaduriri de primavara prevede regenerarea a 10.244 hectare fond forestier de stat,…

- Regia Nationala a Padurilor (RNP) – Romsilva a regenerat, in cele doua campanii de impaduriri derulate pe parcursul anului trecut, 13.227 de hectare de paduri in fondul forestier de stat, in crestere cu 4,39% fata de programul prevazut pentru anul 2021, bugetul total alocat pentru aceste lucrari fiind…

- Regia Nationala a Padurilor – Romsilva a vandut pana la finele lunii noiembrie peste 1,463 milioane de metri cubi (mc) de lemn de foc pentru populatie, pretul mediu la nivel de tara fiind de 184 de lei/mc, cu doar cativa lei mai mare fata de anul trecut, potrivit directorului general al Regiei Nationale…