Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a distribuit marti o informație eronata ca țara noastra se afla pe locul 3 in lume dupa numarul de decese din cauza COVID-19. Informația a aparut intr-un comunicat de presa și a fost difuzata de mass media.

- Toți contribuitorii la Pilonul II de pensii private obligatorii sunt vizați de noile reglementari din programul de guvernare al actualului Executiv. O analiza de ultim moment arata ce se intampla cu banii romanilor care au contribuit lunar in cadrul acestui program. Citește mai multe AICI…

- Masura, prin care guvernul cubanez vrea sa scoata economia din criza, va extinde domeniile in care firmele private vor avea dreptul sa desfasoare activitati de la 127 la peste 2.000, a declarat ministrul Muncii, Marta Elena Feito Cabrera. Aceasta a vorbit la o sedinta a consiliului de ministri la care…

- Statele americane au fost lasate de administrația Trump sa-și elaboreze propriile planuri de distribuție avaccinuriloe anti-Covid, astfel ca unele dintre ele au optat pentru utilizarea farmaciilor pentru a ajuta la administrarea vaccinului catre anumite grupuri socio-profesionale, cum ar fi lucratorii…

- Un milion de doze de vaccin vor fi trimise saptamanal din 11 februarie catre mii de farmacii din toata țara, care le vor administra in mod gratuit persoanelor eligibile, anunța Centrul pentru Controlul și Prevenția Bolilor din SUA. Vaccinul impotriva coronavirusului va fi disponibil in mai multe farmacii…

- Aproximativ 140.000 de persoane au fost imunizate impotriva COVID-19 in prima zi a unui program de vaccinare in masa lansat miercuri in Chile, a anuntat guvernul, relateaza AFP. Peste 1.400 de centre de vaccinare au fost infiintate in toata tara. Peste un milion de doze de vaccin produse de laboratorul…

- Guvernul a transmis precizari importante pentru gravide și femeile care alapteaza, cu privire la vaccinul anti-COVID. „Ca și in cazul multor altor medicamente, in lipsa unor date suplimentare din studiile clinice (includerea unui numar semnificativ de gravide și femei care alapteaza in studiu), nu exista…

- Aproximativ 170 de școli particulare din cele 1.100 din țara s-au transformat in afterschool, ca sa poata funcționa in continuare, relateaza site-ul de educație Școala9. Fenomenul firmelor care și-au adaugat codul CAEN 8891 – activitați de ingrijire zilnica pentru copil - ca prima sau secunda activitate…