- Astazi la ora 10 este programata la sediul ApaVital semnarea unui nou contract de lucrari de modernizare din cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Iasi. Este vorba despre Axa 4 Braiesti-Sinesti-Popesti. Alaturi de directorul general al ApaVital,…

- Incepand cu 1 august 2022, sindicaliștii din Penitenciarul Vaslui deschid calendarul excesului de zel in desfașurarea activitaților profesionale, fapt ce presupune blocarea activitații penitenciarelor. Drepturile deținuților din Penitenciarul Vaslui ar putea fi afectate. Avocatul Poporului s-a autosesizat.…

- Aeroportul Iași a inregistrat un nou record in ceea ce privește traficul de pasageri in luna iunie. Datele arata un flux de 172.500 pasageri imbarcați și debarcați de pe Aeroportul Iași in luna precedenta. Cifrele inregistrate vin dupa ce, in luna mai a acestui an, Aeroportul Iași a atins un alt record…

- Autoritațile publice din județul Iași s-au intrunit astazi pentru a discuta despre situația resurselor de apa, in contextul secetei care a afectat comunitațile din Iași in ultima perioada. La intalnire au participat Marius Sorin Danga, vicepreședinte al CJ, reprezentanți ai Instituției Prefectului,…

- Zeci de tineri din cadrul TNL Iasi s-au mobilizat in cadrul campaniei nationale „TNL goes GREEN! Curatam Romania, judet cu judet", pentru activitati de ecologizare in judetul Iasi, marcand Ziua Mondiala a Mediului Inconjurator. Alaturi de presedintele Consiliului Judetean Iasi, Costel Alexe si primarul…

- In perioada estivala din acest an, compania maghiara low-cost „Wizz Air” va mari capacitatea bazei de la Iași de la 5, la 6 avioane. Directorul aeroportului, Romeo Vatra, și-a exprimat speranța ca și compania privata romaneasca „Blue Air” va aduce la Iași, pe perioada verii, doua aeronave și va efectua…

- 210 copii din scoli din Pascani si Targu Frumos au participat la a doua editie a proiectului "Prietenii naturii", implementat de catre Asociatia ACVO cu scopul de a forma comportamente pozitive fata de mediul inconjurator in randul celor mici. Elevii au discutat cu echipa Asociatiei ACVO despre poluare…

- HiSky opereaza o flota de cinci aeronave din familia Airbus A320, respectiv patru aeronave A320 cu 180 de locuri si o aeronava A319 in configuratie de 144 de locuri. Pentru siguranta pasagerilor si eficienta in operare, inclusiv pentru zboruri mai lungi, au fost alese aparate de zbor de productie recenta,…