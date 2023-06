Stiri pe aceeasi tema

- Centrul de Dezvoltare Personala și Profesionala EduMax organizeaza, in cadrul proiectului Generația TehnoWorld, Festivalul Copilariei EduFortress - Childhood Festival, in parteneriat cu Muzeul Național al Bucovinei.Evenimentul va avea loc la Cetatea de Scaun a Sucevei, joi, 1 Iunie 2023, intre ...

- Deliberativul județean va aproba in ședința de miercuri Acordul de asociere intre Județul Suceava, prin Consiliul Județean Suceava, Muzeul Național al Bucovinei, Centrul Cultural „Bucovina” și Asociația Legio Phoenix MC Suceava pentru organizarea ”Galei Colosseum Tournament” in perioada 29-30 iunie…

- Muzeul Național al Bucovinei, in colaborare cu Liceul Teoretic „Filadelfia”, organizeaza in zilele de 2-3 iunie 2023, intr-un cadru incarcat de istorie, la Cetatea de Scaun a Sucevei, incepand zilnic cu ora 19,00, la Festivalul „Filarmonia”, cu tema „CERTITUDINE in INCERTITUDINE”, (in cadrul proiectului…

- Noaptea Muzeelor va fi marcata, in acest an, și la Suceava. Astfel, la Muzeul de Istorie, Hanul Domnesc și Muzeul de Științele Naturii accesul va fi gratuit, iar la Cetatea de Scaun a Sucevei, de la ora 18:00 va avea loc un concert de muzica clasica. Evenimentul este patronat de Consiliul Europei, de…

- Muzeul Național al Bucovinei, in colaborare cu Liceul Teoretic „Filadelfia”, vor organiza, in zilele de 2-3 iunie 2023, la Cetatea de Scaun a Sucevei, incepand zilnic cu ora 19,00, la Festivalul „Filarmonia”, cu tema „CERTITUDINE in INCERTITUDINE”. Evenimentul are loc in cadrul proiectului „Divine Sound”.…

- Sambata, 13 mai, se va derula cea de-a XIX-a ediție a evenimentului Noaptea Muzeelor, la care va participa, ca de obicei, și Muzeul Național al Bucovinei. Astfel, la Cetatea de Scaun a Sucevei, Muzeul de Istorie, Hanul Domnesc și Muzeul de Științele Naturii accesul va fi gratuit in intervalul orar 18.00-24.00.…

- Duminica, 7 mai, de la ora 8:00, la Biserica „Taierea Capului Sf. Ioan” din comuna Arbore se vor comemora 500 de ani de la moartea portarului Cetații de Scaun a Sucevei, Luca Arbure, cel care a fost un adevarat diplomat și om de stat și fost comandant al armatei Țarii Moldovei in vremea domnitorului…

- Muzeul Național al Bucovinei lanseaza o noua provocare pentru grupurile de elevi care vin sa viziteze Cetatea de Scaun a Sucevei. In perioada 25 aprilie – 5 mai 2023 se deruleaza atelierul de educație muzeala „Micii arheologi și restauratori la Cetatea de Scaun a Sucevei”, prin care se dorește imbinarea…