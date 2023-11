Stiri pe aceeasi tema

- Peste 1.500 de militari si specialisti din MApN, MAI, SRI, STS si ANP, precum si aproximativ 130 de mijloace tehnice, dintre care 40 de aeronave, vor defila pe 1 Decembrie la Parada militara organizata cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, in Piata Arcul de Triumf, a anunțat, joi, Ministerul Apararii…

- Peste 1.500 de militari si specialisti din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Telecomunicatii Speciale si Administratia Nationala a Penitenciarelor, precum si aproximativ 130 de mijloace tehnice, dintre care 40 de aeronave, vor participa…

- Repetiții pentru Parada Militara Nationala de 1 Decembrie, la BucurestiPeste 1.500 de militari și specialisti din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Telecomunicații Speciale si Administrația Naționala a Penitenciarelor, precum…

- Aproximativ 450 de invenții, proiecte inovaționale inedite și produse creative din Republica Moldova, Romania, China, Polonia, Franța, Malayzia, Taiwan, Cambodgia, Bulgaria, Belarus, Elveția și Belgia vor fi expuse virtual in cadrul Expoziției Internaționale Specializate „INFOINVENT", care se va desfașura…

- Ministerul Apararii Naționale informeaza ca vineri, 1 Decembrie, incepand cu ora 11.00, se va desfașura Parada militara organizata cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei in Piața Arcului de Triumf, din București.

- La Campionatul Mondial de descarcerare și prim ajutor in trauma, desfașurat zilele trecute in Insulele Canare, la Lanzarote, Romania a fost reprezentata la cel mai inalt nivel de echipa de paramedici de la ISU Baia Mare, care a dus faima Maramureșului peste hotare. Alaturi de ei, au participat echipele…

- Ieri, ministrul Apararii, Angel Tilvar, a declarat ca Armata se afla in plin proces de modernizare si transfomare si a atins deja, “in multe dimensiuni”, standardele NATO, potrivit Agerpres. “In acest moment, Armata se afla in plin proces de modernizare si transformare reusind sa atinga deja, in multe…

- Piloții romani iși pot dezvolta competențele in operarea aeronavelor F-16 chiar la noi in țara. Ministrul Apararii Naționale, Angel Tilvar, a semnat marți, 29 august, in cadrul unei ceremonii, Scrisoarea de intenție intre Ministerul Apararii Naționale din Romania, Ministerul Apararii al Regatului Țarilor…