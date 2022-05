Peste 150 de pisici splendide, la Salonul Felin Internaţional Bucureşti de la Mega Mall Peste 150 de pisici din toate colturile lumii vor putea fi admirate la SofistiCAT – Salonul Felin International Bucuresti, care va avea loc la Mega Mall in weekend, dupa doi ani in care nu s-a putut desfasura din cauza restrictiilor sanitare, potrivit unui comunicat al organizatorilor transmis. Deschis sambata si duminica aceasta, intre orele 10,00 – 20,00, SofistiCAT are ca principal punct de atractie competitia „Best in show”, in care cele mai frumoase pisici se vor intrece pentru un loc pe podium. Un juriu international va evalua exemplarele de feline din rasele Abysiniana, Albastru de Rusia,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

