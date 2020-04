Peste 1,5 miliarde de oameni riscă să-şi piardă locurile de muncă din cauza COVID-19. Date alarmante prezentate de ONU Intre timp, peste 430 de milioane de intreprinderi din sectoarele afectate, cum ar fi vanzarea cu amanuntul și producție risca sa sufere "perturbari grave" din cauza restrictiilor generate de pandemia COVID-19, a adaugat agenția ONU. Directorul general al OIM, Guy Ryder, a spus ca pe masura ce restrictiile se mentin si creste criza locurilor de munca, nevoia de a proteja lucratorii cei mai vulnerabili din lume devine și mai urgenta. "Pentru milioane de lucratori, niciun venit inseamna lipsa mancarii, nicio securitate și niciun viitor. Milioane de afaceri din intreaga lume abia respira.… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 436 milioane de companii se confrunta la nivel mondial cu riscul de a-si intrerupe activitatea din cauza crizei generate de pandemia de COVID-19, a avertizat, miercuri, Organizatia Internationala a Muncii, care insista pe adoptarea unor masuri urgente pentru a ajuta aceste firme si pe angajatii…

- Peste 2,9 milioane de persoane au fost infectate cu coronavirus pe glob, iar peste 206.000 de oameni au murit. Ne apropiem de un nou prag psihologic – trei milioane de imbolnaviri cu COVID-19 la nivel global. In timp ce in majoritatea țarilor occidentale, curba de infectare da semne ca s-ar stabiliza…

- Vigil Popescu a dat asigurari ca situația din Statele Unite, nu se va regasi și in Europa, unde bursa petrolului este strict legata de cotația Brent, indice care arata un cost de 25 dolari SUA/baril. Daca acest procent va scadea, spune ministrul economiei, cotația benzinei și motorinei la pompe, va…

- Aproape 60 de milioane de locuri de munca din Uniunea Europeana și Regatul Unit sunt in pericol, conform unui raport al companiei de consultanța McKinsey, citat de CNN.Firma avertizeaza ca rata șomajului in UE ar putea crește de la aproximativ 6% la mai mult de 11% și va ramane ridicata ani intregi…

- Patronul echipei de fotbal FCSB nu este de acord cu analizele economice despre viitorul postmolima si nu crede ca se vor investi din ce in ce mai puțini bani, mai ales in fotbal. Intr-o intervenție telefonica la Fotbal Club , Gigi Becali a explicat de ce crede c multe cluburi vor baga și mai mulți bani…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a avertizat marti ca planeta duce lipsa de aproape sase milioane de profesionisti in domeniul asistentei medicale. Agentia ONU, campania internationala Nursing Now si Consiliul International al Asistentilor Medicali (ICN) evidentiaza rolul crucial al asistentilor…

- Zeci de milioane de oameni risca sa isi piarda locurile de munca din cauza pandemiei de coronavirus, potrivit unei analize a Organizatiei Internationale a Muncii (OIM), o agentie a ONU, care se asteapta ca numarul acestora sa fie peste cele 25 de milioane de persoane prevazute intr-o estimare facuta…

- Moody's pregateste o retrogradare in masa a firmelor afectate de coronavirus Agentia de evaluare financiara Moody's a demarat o revizuire globala a ratingurilor atribuite companiilor, in contextul pandemiei de coronavirus si al prabusirii pretului petrolului. Agenția urmează să…