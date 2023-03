Peste 14 mii de chemări a ambulanții, înregistrate în ultima săptămînă In perioada 20-26 martie, echipele de asistența medicala urgenta au deservit 14 231 de solicitari, inclusiv la 2228 copii. Dupa acordarea primului ajutor medical, 5528 pacienți, printre care 1209 copii au fost transportați la spital. Pe parcursul saptaminii intervenția ambulanței a fost solicitata pentru 3465 pacienți cu urgențe cardiovasculare, dintre care 52 cu sindrom coronarian acut; 233 Citeste articolul mai departe pe noi.md…

