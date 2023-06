Peste 134.000 de angajați din sistemul de Invațamant continua greva generala, potrivit datelor celor doua sindicate din Educație. Cu alte cuvinte, 86,93% din totalul membrilor care au semnat referendumul pentru declararea grevei sunt in greva. Profesorii din județul Iași vor protesta astazi, 7 iunie, in fața Prefecturii, dupa ce și marți au fost in strada , conform unui anunț al Uniunii Sindicatelor Libere din Invatamantul Preuniversitar Iasi . Miercuri este a zecea zi de greva generala in școli, protestul de munca fiind declanșat pe 22 mai, zilele de 1-2 iunie și 5 iunie fiind zile libere legale…