Peste 127.000 de persoane au fost evacuate în China din cauza ploilor puternice Peste 127.000 de persoane au fost evacuate din provincia Guangdong, sudul Chinei, din cauza ploilor puternice, au anuntat sambata autoritatile chineze, transmite Reuters. Ploile puternice au afectat peste 1,2 milioane de persoane din 27 de regiuni din estul provinciei Guangdong. Doi oameni au murit si alti doi sunt dati disparuti. Pagubele produse de ploi depasesc, conform estimarilor, 1 miliard de yuani (146 de milioane de dolari). Nu mai putin de 44.700 de hectare de culturi agricole au fost distruse. In fiecare vara autoritatile chineze sunt nevoite sa evacueze sute de mii de oameni din regiunile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

