Peste 120.000 de pensionari vor beneficia de bilete pentru tratamentele balneare in acest an

Stiri pe aceeasi tema

- Horoscopul zilei de 18 iunie 2023. Gemenii au așteptari mari de la partenerii de cupluHoroscopul zilei de 18 iunie 2023 spune ca nativii din zodia Gemenilor s-ar putea sa aiba așteptari prea mari de la partenerii lor de cuplu. Astrele le sugereaza acestor nativi sa invețe sa fie mai rabdatori și…

- Sarbatorile zilei de 18 iunie - Sfinții Leontie, Ipatie și Teodul/ Sfantul ErasmOrtodoxe CITESTE SI Situație complicata produsa de inundațiile din Hunedoara, Suceava și Piatra Neamt 07:36 20 RO-ALERT: o ursoaica cu doi pui au fost observați in municipiul Petroșani 02:22 125 Politistii care investigheaza…

- In Hunedoara mai multe drumuri au fost blocate de copaci cazuți pe șosele sau de aluviuni, informeaza Rador.In Defileul Jiului au cazut bucați de roca de pe versanți. Inundații au fost și in Suceava sau Piatra Neamț. CITESTE SI RO-ALERT: o ursoaica cu doi pui au fost observați in municipiul Petroșani…

- Sarbatorile zilei de 16 iunie - Sfantul TihonOrtodoxe CITESTE SI Horoscopul zilei de 16 iunie 2023. Scorpionii pot adopta o abordare practica in relațiile cu ceilalți 06:25 8 Situație de urgența in Dolj:un parau a ieșit din albia sa, determinand evacuarea a 30 de persoane din 14 gospodarii 03:46…

- O persoana a fost ranita si a ajuns la spital, vineri, in urma coliziunii dintre un tren si un autoturism, la o trecere la nivel cu calea ferata in Gura Humorului, a informat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, potrivit Agerpres.La fata locului au intervenit pompierii militari cu modulul…

- Sarbatorile zilei din 28 mai - Sfinții Eutihie, episcopul Melitinei și Nichita, episcopul CalcedonuluiOrtodoxe CITESTE SI Horoscopul zilei de 28 mai 2023. Gemenii trebuie sa fie atenți la sanatatea lor 27/05/2023 725 BREAKING NEWS Incendiu de proporții la Manastirea Podu Coșnei: 11 autospeciale…

- Sarbatorile zilei de 22 mai - Sfintii Vasilisc si Marcel/ Parintii de la Sinodul al II-lea EcumenicOrtodoxe CITESTE SI Horoscopul zilei de 22 mai 2023. Gemenii sunt incurajați sa comunice mai mult 21/05/2023 434 BREAKING NEWS 'Regele' s-a incoronat! Farul Constanța este noua campioana a Romaniei…

- Sarbatorile zilei de 17 mai - Sfantul Apostol Andronic și soția sa/ Sfintii Nectarie si TeofanOrtodoxe CITESTE SI BREAKING NEWS Romania a obținut acordul Comisiei Europene pentru renegocierea procentului din PIB alocat cheltuielilor cu pensiile de stat 06:16 620 Horoscopul zilei de 17 mai 2023.…