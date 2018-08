Peste 1.200 de morţi în Subcontinentul indian în urma musonului din 2018 Musonul a facut 1.200 de victime anul acesta in Subcontinentul indian, sezonul ploilor cuprins intre iunie si septembrie, potrivit cifrelor oficiale obtinute luni de AFP. India, cu o populatie este 1,25 milliarde de locuitori, este tara cea mai afectata cu peste 1.000 de decese inregistrate in cinci state. Inundatiile au devastat mai ales statul Kerala, din sud-estul tarii, si au provocat deplasarea a sute de mii de persoane. Anul trecut musonul a ucis 667 de persoane in India. In Nepal numarul mortilor se ridica la 87, potrivit cifrelor guvernamentale, printre care o femeie si opt copii striviti… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Musonul a facut 1.200 de victime anul acesta in Subcontinentul indian, sezonul ploilor cuprins intre iunie si septembrie, potrivit cifrelor oficiale obtinute luni de AFP. India, cu o populatie este 1,25...

- Musonul a facut 1.200 de victime anul acesta in Subcontinentul indian, sezonul ploilor cuprins intre iunie si septembrie, potrivit cifrelor oficiale obtinute luni de AFP, potrivit Agerpres.India, cu o populatie este 1,25 milliarde de locuitori, este tara cea mai afectata cu peste 1.

- Inundațiile care au lovit statul indian Kerala din sudul Indiei in ultimele zile au provocat decesul a 445 de persoane. Bilanțul a crescut dupa ce autoritațile au descoperit duminica dimineața 28 de trupuri in urma retragerii apelor, scrie Agerpres citand AFP. Un milion de persoane au fost evacuate…

- Cel putin 324 persoane au decedat in statul indian Kerala, in urma inundatiilor si alunecarilor de teren provocate de muson, potrivit celui mai recent bilant anuntat de autoritati, informeaza agentia de stiri Dpa.

- Inundatiile inregistrate in statul indian Kerala (sud) s-au soldat pana in prezent cu 39 de victime si daune de 1,1 miliarde de dolari, au indicat luni responsabilii locali, pe fondul prognozelor meteo care au avertizat ca ploile torentiale vor continua, noteaza DPA. Circa 33.372 de persoane…

- Ploile care au cazut continuu in statul indian Kerala (sud) au provocat moartea a 22 de persoane, in timp ce mii de oameni au ramas izolati, au informat joi autoritatile potrivit DPA, scrie Agerpres. ''Cel putin 22 de decese au fost inregistrate in ultimele 24 de ore in districtele Idukki, Malappuram,…

- New Delhi, 9 aug /Agerpres/ - Ploile care au cazut continuu in statul indian Kerala (sud) au provocat moartea a 22 de persoane, in timp ce mii de oameni au ramas izolati, au informat joi autoritatile potrivit DPA. ''Cel putin 22 de decese au fost inregistrate in ultimele 24 de ore in districtele…

- Cel putin 15 persoane si-au pierdut viata in inundatiile si alunecarile de teren din India, ceea ce face ca numarul deceselor provocate de musonul din acest an sa ajunga la aproape 200, potrivit unor surse oficiale preluate de AFP. Alunecarile de teren au provocat decesul a cel putin noua persoane…