- Alte masuri de relaxare a restrictiilor in context COVID – in vigoare incepand de la 1 iulie Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a anuntat saptamana trecuta ca, incepand cu data de 1 iulie, numarul persoanelor care pot participa la evenimente private – nunti, botezuri – a…

- Anglia amana cu 4 saptamani ultima etapa de relaxare a restricțiilor anti-epidemice. Potrivit premierului Boris Jonson, este o masura prudenta luata din cauza inmulțirii “peste așteptari” a contaminarilor cu varianta Delta a coronavirusului, depistata inițial in India, și care a devenit majoritara in…

- Renuntarea aproape completa la purtarea mastii sanitare, un public mai numeros la meciurile Campionatului European de Fotbal si prelungirea programului barurilor si restaurantelor pana la miezul noptii se numara printre masurile pe care Danemarca le-a anuntat joi in cadrul ultimelor etape ale planului…

- Dupa aproape 6 luni, romanii se vor bucura, din 15 mai, de noi masuri de relaxare. Cele mai asteptate sunt renuntarea la masca in spatiile exterioare si eliminarea restrictiilor de circulatie pe timpul noptii. Iar de la 1 iunie si in interior vom avea parte de masuri de relaxare.

- Guvernul ridica, astazi, o parte din restrictiile din pandemia de Covid-19: masca pe strada si lockdown-ul de noapte Vineri va avea loc sedinta Executivului, in care urmeaza sa fie aprobate masurile de relaxare a restrictiilor, care vor intra in vigoare incepand de sambata, spune premierul Florin Citu.…

- Guvernul britanic a confirmat vineri ca va pune in aplicare incepand de luni urmatoarea etapa a planului sau de relaxare a restrictiilor, in pofida unei raspandiri ingrijoratoare a variantei indiene a COVID-19 in Anglia, unde a fost lansata o campanie de depistare accelerata, informeaza AFP.…

- Banca Angliei (BoE) a estimat joi ca economia britanica va inregistra anul acesta un avans de 7,25%, cel mai solid ritm de crestere de cand s-a inceput publicarea acestor date, in 1949, fondurile guvernamentale ajutand la limitarea pierderii de locuri de munca, transmit Reuters si BBC, potrivit Agerpres.…

- In Marea Britanie, va ramane in vigoare regula privind respectarea unei distanțe minime de un metru. ”Cred ca este foarte probabil sa putem renunța la distanța de peste un metru”, le-a spus Johnson reporterilor in timpul unei vizite electorale in nordul Angliei.Pe 17 mai, guvernul are programata o ședința…