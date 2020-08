Stiri pe aceeasi tema

- Peste 1.200 de elevi care au obtinut media generala 10 la examenele nationale din sesiunea iunie-iulie a acestui an vor primi stimulente financiare, in urma unei hotarari adoptate, joi, de Guvern. Cei care au luat Evaluarea Nationala cu 10 vor primi cate 1.000 de lei, iar candidatii care au avut…

- Peste 1.200 de elevi care au obtinut media generala 10 la examenele nationale din sesiunea iunie-iulie a acestui an vor primi stimulente financiare, in urma unei hotarari adoptate, joi, de Guvern. Cei care au luat Evaluarea Nationala cu 10 vor primi cate 1.000 de lei, iar candidatii care au avut media…

- Ministerul Educatiei acorda 3.000 de lei elevilor cu nota 10 la Bacalaureat si 1.000 de lei elevilor cu 10 la Evaluarea Nationala. Conform unei hotarari privind acordarea de stimulente financiare absolventilor, elevii care au obtinut media 10 la examenul de Bacalaureat vor fi premiati cu cate 3.000…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri, ca atat Evaluarea Nationala, cat si Bacalaureatul s-au desfasurat in conditii exceptionale, mentionand ca, timp de doua luni, a fost o "campanie mizerabila" din partea adversarilor politici prin care parintii erau instigati sa nu-si lase copiii sa mearga…

- Peste 200 de elevi care nu au putut susține Evaluarea Naționala in același timp cu colegii lor, din cauza epidemiei, s-au inscris la etapa speciala a examenului, care incepe luni. Potrivit unui comunicat transmis duminica de Ministerul Educației și Cercetarii, la etapa speciala a examenului de Evaluare…

- "In ultimele luni, institutia Avocatului Poporului are niste atitudini si actiuni care o transforma nu in Avocatul Poporului ci in dusmanul poporului. Va readuc aminte numai ce a facut adjunctul Avocatului Poporului transmitand o adresa in care sa ii oblige pe directorii de spital in care au fost…

- "In contextul epidemiologic actual, Monica Anisie, ministrul Educatiei si Cercetarii, a aprobat Ordinul privind organizarea sesiunilor speciale de evaluare nationala si bacalaureat pentru absolventii care nu vor putea participa la prima sesiune, in vederea asigurarii egalitatii de sanse", a transmis,…

- RESITA – Desi nu este obligatoriu sa mearga la scoala, peste 95 la suta dintre elevii caraseni din anii terminali si-au exprimat dorinta de a participa la cursurile de pregatire! Incepand de marti, 2 iunie si pana in data de 12 iunie, elevii care vor sustine Evaluarea Nationala si cei care vor da Bacalaureatul…