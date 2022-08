Peste 112.000 hectare de culturi de pe raza județului Iași au fost declarate ca fiind afectate de seceta pedologică Din situația centralizata la nivelul Direcției pentru Agricultura rezulta ca au fost declarate calamitate peste 42.000 hectare la culturile de toamna și aproape 70.000 hectare la culturile de primavara. Urmeaza ca toate aceste suprafețe sa fie verificate și evaluate de Comisia stabilita prin ordin al prefectului. Problemele cauzate de lipsa precipitațiile au scos din nou in evidența nevoia de investiții in sistemele de irigații. De aceea, Programul Național de Irigații propus de catre ministrul agriculturii este unul foarte așteptat de catre fermieri. In cazul culturilor agricole inființate in… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

