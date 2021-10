Stiri pe aceeasi tema

- 99.376 doze de vaccin Pfizer, Moderna, AstraZeneca si Johnson&Johnson au fost administrate in ultimele 24 de ore, dintre care 62.512 reprezinta prima doza, 8.513 – doza a doua si 28.351 – doza a treia, a informat, joi, Comitetul national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva COVID-19.…

- Un numar de 18.414 de doze de vaccin Pfizer, Moderna, AstraZeneca si Johnson&Johnson au fost administrate in ultimele 24 de ore, dintre care 15.646 reprezinta prima doza si 2.768 – doza a doua. Potrivit unei informari transmise, joi, de Comitetul national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea…

- Un numar de 11.690 de doze de vaccin impotriva COVID-19 Pfizer, Moderna, AstraZeneca si Johnson&Johnson au fost administrate in ultimele 24 de ore, dintre care 7.838 reprezinta prima doza, iar 3.852 doza a doua, potrivit unei informari transmise, luni, de Comitetul National de Coordonare a Activitatilor…

- RECORD NEGATIV: Doar 3.406 de persoane s-au vaccinat cu prima doza in ultimele 24 de ore RECORD NEGATIV: Doar 3.406 de persoane s-au vaccinat cu prima doza in ultimele 24 de ore Dorința de vaccinare a romanilor scade simțitor. In ultimele 24 de ore, doar 5.643 de persoane s-au prezentat la centrele…

- Pana in 5 august, in județul Brașov, au fost distribuite centrelor de vaccinare și medicilor de familie, 335.410 de doze de vaccin anti-COVID-19, dintre care 316.965 au fost administrate populației. Instituția Prefectului-Județul Brașov informeaza ca, potrivit datelor centralizate de Direcția de Sanatate…

- Un numar de 334.022 de doze de vaccin anti-COVID au fost distribuite in centrele de vaccinare si la medicii de familie din judetul Brașov. Dintre acestea peste 316.000 au fost administrate populației. Instituția Prefectului-Județul Brașov informeaza ca, potrivit datelor centralizate de Direcția de Sanatate…

- 15.606 persoane au primit vaccinul impotriva Covid-19 in ultimele 24 de ore, potrivit datelor prezentate miercuri, 28 iulie, de Comitetul Național de Vaccinare (CNCAV). Numarul este in ușoara scadere fața de ziua precedenta cand au fost vaccinate 15.904 persoane.Dintre cei vaccinați in ultimele 24 de…

- In ultimele 24 de ore, s-au vaccinat 14.372 de persoane – 9.304 cu prima doza și 5.068 cu doza a doua, conform datelor transmise de Comitetul de coordonare a vaccinarii. De la debutul campaniei de vaccinare in Romania, s-au vaccinat 4.951.218 de persoane, din care 4.799.196 cu schema completa. Cei mai…