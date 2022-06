Stiri pe aceeasi tema

- Peste 1,1 milioane de ucraineni au intrat in Romania de la inceputul conflictului din tara vecina si pana in prezent, a anuntat vineri Inspectoratul General al Politiei de Frontiera. Potrivit unui comunicat de presa, joi, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 90.059 de persoane,…

- Peste 1,1 milioane de ucraineni au intrat in Romania de la inceputul conflictului din tara vecina si pana in prezent, a anuntat vineri Inspectoratul General al Politiei de Frontiera. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, joi, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 90.059…

- Numarul refugiaților ucraineni care au intrat in Romania in ultimele 24 de ore a crescut semnificativ fața de ziua precedenta, informeaza Poliția de Frontiera.In Romania au intrat marți 11.862 de cetațeni ucraineni, in creștere cu 20 % fața ziua de luni, cand au trecut granița 9.878 de refugiați din…

- In data de 12.05.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 72.059 de persoane, dintre care 8.266 de cetateni ucraineni (in creștere cu 4,4% fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 3.979 cetateni ucraineni (in…

- Aproximativ 900.000 de ucraineni au intrat in Romania de la declansarea crizei din tara vecina, a informat, marti, Inspectoratul General al Politiei de Frontiera. Potrivit unui comunicat al IGPF, luni, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 70.165…

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera a transmis, marți, ca in ultimele 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 80.640 de persoane, dintre care 6.747 erau cetațeni ucraineni. Astfel, de la inceputul invaziei, in Romania au intrat 840.000 de ucraineni, scrie…

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera (IGPF) informeaza ca, joi, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 84.341 de persoane, dintre care 7.608 cetateni ucraineni (in scadere cu 1,2% fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 3.845 de…

- Peste 90.000 de persoane, dintre care 31.628 cetateni ucraineni, in crestere cu 12% fata de ziua precedenta , au intrat in Romania prin punctele de frontiera in ultimele 24 de ore. ”In data de 05.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 91.607…