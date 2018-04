Stiri pe aceeasi tema

- Municipalitatea resiteana anunta faptul ca, pana in 2 aprilie inclusiv, contribuabilii pot achita impozitele și taxele datorate bugetului local aferente primului semestru fara majorari de intarziere. Totodata, atat persoanele fizice, cat și cele juridice care achita integral, pana la data…

- Serviciul Public de Impozite si Taxe Constanta informeaza cetatenii ca impozitele si taxele locale se achita integral sau in doua rate egale, in conformitate cu prevederile Codului Fiscal. Potrivit SPIT Constanta, Primul termen scadent este in data de 02 aprilie 2018, iar in cazul in care se opteaza…

- Termenul de depunere al raportelor de evaluare și termenul de plata a impozitelor și taxelor locale 31.03.2018 Readucem la cunoștința contribuabililor ca se apropie termenul limita de depunere al rapoartelor de evaluare. Persoanele fizice

- Avand in vedere ca ziua 31 martie este zi nelucratoare, scadența termenului de plata pentru principalele impozite și taxe locale (impozit pe cladiri, impozit pe teren și impozit asupra mijloacelor de transport etc.) se prelungește pana pe data de 2 aprilie 2018 inclusiv. Contribuabilii, persoane fizice…

- Primaria Municipiului Zalau reaminteste contribuabililor, persoane fizice si juridice, ca ziua de 31 Martie 2018 este primul termen scadent pentru plata impozitelor si taxelor locale aferente primului semestru al anului 2018. In condițiile in care impozitul pe cladiri, impozitul pe teren și impozitul…

- Venituri din premii si din jocuri de noroc In cazul contribuabililor care obtin venituri ca urmare a participarii la jocuri de noroc la distanta si festivaluri de poker se instituie obligatia de calcul, retinere la sursa a impozitului datorat si plata acestuia la bugetul de stat, in sarcina…

- Executivul valcean a hotarat sa prezinte in sedinta din 15 februarie a Consiliului Local Ramnicu Valcea reducerea impozitelor si taxelor locale aprobate pentru anul 2018. Potrivit primarului municipiului Ramnicu Valcea, Mircia Gutau, s-a hotarat reducerea taxelor și impozitelor din municipiu ...