La Colegiul National „Mihai Viteazul” Ploiesti, indemn pentru „boboci” sa-i egaleze si chiar sa-i depaseasca pe olimpicii care au dus renumele acestei institutii de invatamant in intreaga lume Nicoleta Dumitrescu In prima zi noului an școlar 2023-2024, clopoțelul a sunat in Prahova pentru 100.0092 de elevi- dintre care 6.388 au pașit pentru prima data pe poarta unei școli, fiind in clasa pregatitoare, iar la catedra se vor afla peste 7000 de cadre didactice. Oricum, faptul ca s-a terminat vacanța mare și a inceput, din nou, școala s-a vazut și ieri dimineața, inclusiv la Ploiești, atat in trafic,…