Peste 100.000 de civili au fost ucişi sau răniţi în Afganistan în ultimul deceniu Numarul victimelor din randul civililor inregistrate in Afganistan din 2009 si pana in prezent a depasit recent 100.000, a informat joi intr-o declaratie de presa seful Misiunii ONU de asistenta in Afganistan, Tadamichi Yamamoto, transmite dpa. Potrivit sursei citate, acesti oameni au fost raniti sau ucisi incepand cu anul 2009, cand agentia a inceput sa contabilizeze sistematic numarul victimelor din randul civililor din Afganistan. ONU a facut apel la partile implicate in conflictul din Afganistan sa caute modalitati de reducere a violentei in aceasta tara. Talibanii, principalul grup insurgent,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

