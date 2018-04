Stiri pe aceeasi tema

- Stocul de locuinte finalizate sau in curs de finalizare in urmatoarele 6 luni din cadrul tIMOn, editia de primavara, este de peste 8.000 de locuinte si reprezinta peste 90% din oferta dezvoltatorilor, care afirma ca se vand mai bine locuintele aflate in zone langa cladiri de birouri, tot mai preferate…

- Pretul mediu solicitat pentru locuinte, la nivel national, a crescut cu 0,3% in luna martie comparativ cu februarie, pana la 1.200 de euro pe metru patrat util, in topul scumpirilor fiind Capitala, Timisoara, Cluj-Napoca, conform unei analize realizate de un portal imobiliar, scrie Agerpres.ro. Timisoara…

- Apartamentele au continuat sa se scumpeasca ușor, in luna martie, orașele in care s-au inregistrat cele mai mari creșteri de prețuri fiind Timișoara, Cluj-Napoca și București. Potrivit unei analize Imobiliare.ro, prețul mediu solicitat de vânzătorii de apartamente a ajuns la 1.200 euro…

- Vreti apartament nou, scoateti, din ianuarie, mai multi bani din buzunar. Dezvoltatorii care construiesc imobile noi de locuinte au pretentii tot mai mari. Vor pentru locuințe chiar și cu trei procente mai mult, arata analiza preturilor realizata de unul dintre principalele portaluri imobiliare…

- Șapte scene, program de zi, spectacole de noapte, petreceri de toate feluri, lac, padure, mancare buna, prieteni dragi, muzica, dans. E a patra ediție a Revolution Festival, care, in acest an, are loc in perioada 31 mai – 2 iunie. Biletele la preț Early Bird vor fi scoase la vanzare pe 7 februarie.

- Apartamentele cu 2 camere au inregistrat cele mai multe anunturi de vanzare si inchiriere in 2017, Capitala fiind cel mai activ oras din punct de vedere imobilar si cu cele mai scumpe chirii in 2017, iar Cluj-Napoca fiind orasul cu cel mai mare pret mediu de vanzare pe mp in 2017, arata o analiza realizata…

- Conform datelor Wizmo.ro, platforma imobiliara dedicata atat sectorului rezidențial, cat și celui de business, cele mai listate tipuri de proprietați in 2017 pe segmentul rezidențial au fost apartamentele cu 2 camere. De asemenea, cele mai multe listari de anul trecut, atat pentru vanzare, cat și pentru…