Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii Parchetului General au trimis-o in judecata, in stare de arest preventiv, pe Anca Stan, angajata Fondului National de Garantare, ea fiind acuzata ca ar fi cerut bani pentru a urgenta dosare inscrise in programul Prima Casa. Cauza este disjunsa din dosarul privind suspiciunile de coruptie.…

- Procurorii anunța ca in cauza privind fapte de coruptie in care au fost implicati si angajati ai Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A.-I.F.N. (in continuare F.N.G.C.I.M.M.), un inculpat, Anca-Doriana Stan, a fost trimis in judecata, in stare de arest…

- in creștere cu 50% fața de semestrul I 2017 Strategia de extindere a portfoliului de produse de garantare a Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri precum si o mai buna pozitionare in directia evolutiei mediului antreprenorial romanesc, aflat intr-o dinamica progresiva imprimata de…

- In cauza privind fapte de coruptie in care au fost implicati si angajati ai Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A. I.F.N. in continuare F.N.G.C.I.M.M. , procurori ai Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta…

- Un suspect a fost reținut, in dosarul Mita pentru Prima Casa, iar alți 6 se afla sub control judiciar, in dosarul Mita pentru Prima Casa. Procurorii Parchetului General spun ca functionari ai Fondului de Garantare a Creditelor ar fi cerut bani pentru a aproba mai repede unele dosare. Sumele ar fi fost…

- Mini-croaziere gratuite pe Dunare, la Galati La Galati , 2000 de persoane au beneficiat, ieri, de mini-croaziere gratuite pe Dunare, oferite de Primarie cu ocazia "Zilelor Dunarii, Galati, capitala dunareana a României", manifestare dedicata Zilei Internationale a fluviului. Este…

- Aproape 1,2 miliarde de lei insumeaza valoarea garanțiilor și a promisiunilor de garantare acordate, in acest an, beneficiarilor Programului Prima Casa 2018, de catre Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM). Aceasta suma reprezinta peste 60% din plafonul…

- Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM) a acordat peste 250.000 de garanții si promisiuni de garantare persoanelor care au accesat Programul Prima Casa, de la debutul sau, in anul 2009, și pana in prezent. 72% din totalul garanțiilor au fost atribuite…