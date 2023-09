Peste 1.000 de refugiați din Nagorno-Karabah au traversat granițele Armeniei Armenia a comunicat ca mai mult de 1.000 de refugiati din Nagorno-Karabah i-au trecut granitelem informeaza Rador. Acestia sunt primii care au scapat dupa ce Azerbaidjanul a cucerit enclava marti. Potrivit informatiilor, etnicii armeni parasesc principalul oras Stepanakert, cu masinile, in numar mare. Unii dintre refugiati au spus ca abia au scapat cu viata cand satele le-au fost bombardate de fortele azere. Conducerea separatista din Nagorno-Karabah a transmis ca cei 120.000 de armeni din regiune se tem de persecutia sub conducerea azera. Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

