- Peste 1.000 de persoane tinute captive in Nigeria de gruparea terorista Boko Haram au fost salvate, potrivit armatei nigeriene citate de agentia dpa. Dintre cei eliberati, majoritatea erau femei, copii si tineri care au fost fortati sa lupte alaturi de Boko Haram, a precizat luni purtatorul de cuvant…

- La o saptamana de la disparitia a 110 eleve, in urma unui atac care a vizat o scoala din nord-estul Nigeriei de prezumtivi membri ai gruparii jihadiste Boko Haram, presedintele tarii, Muhammadu Buhari, a recunoscut luni ca acestea au fost "rapite", scrie AFP.

- Fortele armate nigeriene au salvat 76 de eleve si au recuperat cadavrele a alte doua, dupa ce acestea au fost date disparute in urma unui atac al gruparii teroriste asupra unui sat din nord-estul tarii, insa alte cel putin 13 fete sunt in continuare date disparute, informeaza

- 76 de eleve au fost date disparute in urma unui atac al gruparii teroriste Boko Haram. Joi, elevele au fost salvate de trupele nigeriene, iar 13 fete sunt de negasit, potrivit Mediafax. Fetele salvate au revenit miercuri seara la casele lor din satul Dapchi, potrivit mai multor localnici si…

- Trei kamikaze s-au aruncat in aer intr-o piata de peste din Konduga, in nord-estul Nigeriei, ucigand cel putin 19 persoane, intr-un atentat imputat Boko Haram, au anuntat sambata militiile locale care lupta impotriva gruparii islamiste, informeaza AFP.

- Organizatia Natiunilor Unite (ONU) a lansat joi un apel pentru colectarea unor fonduri in valoare de peste un miliard de dolari pentru a ajuta cele peste sase milioane de victime ale insurectiei gruparii jihadiste Boko Haram in nord-estul Nigeriei, relateaza AFP. Coordonatorul umanitar in Nigeria,…

