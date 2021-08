Peste 1.000 de participanţi la un festival din Marea Britanie, depistaţi pozitiv la testul COVID-19 Peste 1.000 de participanti la Latitude Festival, organizat in comitatul Suffolk din estul Angliei, au fost depistati ulterior pozitiv la testul COVID-19, conform datelor guvernamentale, citate de BBC. Aproximativ 37.000 de vizitatori s-au aflat zilnic, in perioada 21-24 iulie, in spatiul deschis in care s-a desfasurat Latitude Festival, un evenimentul-test al guvernului britanic in contextul pandemiei. Toti participantii la festival au trebuit sa prezinte dovada efectuarii schemei complete de vaccinare impotriva COVID-19 sau rezultatul negativ al unui test pentru depistarea coronavirusului, insa… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

