Peste o mie de persoane au fost arestate de fortele de ordine sambata in Rusia in cursul manifestatiilor in favoarea opozantului Aleksei Navalnai, potrivit ONG-ului OVD-Info, specializat in monitorizarea manifestatiilor in aceasta tara, relateaza AFP, Reuters si dpa. In multimea estimata la 10.000 de persoane de AFP si 40.000 de oameni de Reuters adunata in centrul Moscovei, jurnalistii au asistat la arestari violente si la ciocniri intre politie si manifestanti. Iulia Navalniia, sotia opozantului rus Aleksei Navalnii, a anuntat ca a fost retinuta de politie in capitala in timpul manifestatiei.…