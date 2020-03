Stiri pe aceeasi tema

- Numarul deceselor cauzate de noul coronavirus a ajuns miercuri la 1.031 in Statele Unite, fiind de asemenea inregistrate 68.572 de cazuri confirmate, potrivit unui bilant al Universitatii Johns Hopkins, relateaza AFP.Citește și: Strigatul de revolta al unui doctor din Cluj: Degeaba scoatem…

- 63,098 de cazuri de coronavirus au fost oficial recenzate miercuri in Statele Unite, dintre care 827 de decese, potrivit unui bilant al Universitatii Johns Hopkins, scrie AFP.In ziua precedenta, Statele Unite numarau 600 de decese de Covid-19, informeaza news.ro. Citește și: Dr Alexandru…

- Bilantul pandemiei a ajuns la 16.113 morti pe plan global, inregistrandu-se 367.457 de cazuri de Covid-19, potrivit datelor furnizate de Universitatea Johns Hopkins din Statele Unite. Cele mai multe cazuri de...

- Bilantul pandemiei a depasit nivelul de 16.000 de morti la nivel mondial si se inregistreaza peste 367.000 de cazuri de coronavirus, conform cifrelor furnizate de Universitatea Johns Hopkins (SUA).Bilantul pandemiei a ajuns la 16.113 morti pe plan global, inregistrandu-se 367.457 de cazuri…

- Doua prime cazuri de infectie cu noul coronavirus au fost diagnosticate in Venezuela, la un barbat si o femeie intorsi din calatorii in Europa, a informat vineri vicepresedinta Delcy Rodriguez, care a anuntat, de asemenea, inchiderea tuturor unitatilor de invatamant, informeaza AFP potrivit Agerpres.…

- Bilantul epidemic in Marea Britanie a ajuns la zece morti, inregistrandu-se 590 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, anunta Departamentul britanic al Sanatatii, potrivit Sky News, potrivit MEDIAFAX.Marea Britanie a raportat 134 de cazuri de coronavirus in ultimele 24 de ore, astfel…

- Virusul Covid-19 se raspandește vertiginos in Italia și face noi victime. In ultimele 24 de ore, patru italieni au decedat, bilanțul ridicandu-se astfel la 21 de morți și 889 de persoane infectate.

- China si-a intensificat eforturile pentru a combate deficienta severa de paturi de spital in epicentrul epidemiei de pneumonie virala, al carei bilant a depasit joi 560 de decese, in timp ce in alte regiuni ale Asiei au fost inasprite masurile de carantina, informeaza AFP.